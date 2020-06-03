Чорногорія оголосила про завершення епідемії COVID-19

Світові новини:Чорногорія 2 червня офіційно оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 у країні.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці уряду країни.

«Кінець епідемії COVID-19 оголошується в Чорногорії! Це результат місяців зусиль всієї системи і наших громадян. Дякую за вашу довіру!», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, деякі карантинні заходи будуть скасовані, проте не всі, оскільки пандемія триває.

Згідно з даними Worldоmeter, нових випадків коронавірусу в Чорногорії не спостерігалося з 5 травня. Всього у країні було зафіксовано 324 випадки COVID-19, 9 осіб померли, 315 одужали.

Станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6452390 випадків коронавірусу, з них 3066696 осіб одужали і 382479 померли.