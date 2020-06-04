У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 24,8 тисячі

Світові новини:Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 826 осіб, з них 1117 людей померли і 12 227 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 24 826 осіб, 1117 особи померли", - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі виявлено 281 новий випадок інфікування, померли 15 хворих.

За даними МОЗ, у лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 2101 пацієнт із коронавірусом, 79 341 людина на домашньому карантині, 18 721 особа під епідеміологічним наглядом. Одужали 12 227 осіб.

На цей час у Польщі проведено понад 967 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться близько 20 тис.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З 1 червня відновлено внутрішні авіаперельоти, проте кількість пасажирів у літаках має становити не більше 50%

6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють в обмеженому режимі функціонування заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).