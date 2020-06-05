Євросоюз вирішив продовжити заборону на в'їзд іноземців після 15 червня

Світові новини:Міністри країн ЄС вважають, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони.

Країни Європейського Союзу вирішили продовжити обмеження після 15 червня на в'їзд громадян третіх країн, в тому числі і українців.

Про це заявила єврокомісар Ілва Йоханссон за підсумками засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Серед міністрів була сильна підтримка того, що спочатку необхідно відновити функціонування Шенгенської зони, а потім переходити до відкриття зовнішніх кордонів", - сказала Йоханссон.

За її словами, Єврокомісія рекомендувала завершити обмеження на перетин зовнішніх кордонів ЄС 15 червня, коли закінчується термін заборони, але майже всі країни-члени підтримали коротке продовження закриття кордонів.

"Це означає, що обмеження на зовнішніх кордонах залишаться до кінця червня і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про скасування на початку липня", - сказала єврокомісар.

Щодо критеріїв, для яких країн і коли відкривати кордони, найближчими днями продовжаться консультації між Єврокомісією та країнами-членами.

Також єврокомісар Ілва Йоханссон зазначила, що повне функціонування Шенгенської зони відновиться до кінця червня.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розробляє «туристичні коридори» між країнами, які найменше постраждали від коронавірусу. Це дозволить відновити туризм для європейців вже влітку.