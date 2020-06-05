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У Франції спростовують надання притулку Гуайдо

У Франції спростовують надання притулку Гуайдо
17:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Франція не надавала політичного притулку Хуану Гуайдо, лідерові венесуельської опозиції і головному опоненту де-факто президенту Венесуели Ніколаса Мадури.

Про це заявила у п'ятницю речник Міністерства Європи і зовнішніх справ Франції Агнес фон дер Мюль, повідомляє BFM TV.

«Пан Хуан Гуайдо не перебуває у французькій резиденції у Каракасі. Ми декілька разів підтверджували це венесуельському керівництву», - запевнила фон дер Мюль.

У французькому МЗС відреагували на заяву офіційного Каракаса про те, що лідер венесуельської опозиції Гуайдо отримав прихисток у Посольстві Франції у Венесуелі.

Франція є однією із більше 50 країн, які визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, заявивши, що переобрання Мадури на цей пост у травні 2018 року було сфальсифіковано.

Нині Венесуела переживає глибоку політичну і соціально-економічну кризу.

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Все по темі:

Франция, Опозиция, Венесуэла, Лидер, Хуан Гуайдо, Політичний притулок, Не надвала.
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