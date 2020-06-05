Україна і Польща створили на кордоні новий віртуальний пункт передачі газу

Світові новини:Створення віртуальної точки значно спростить імпорт газу до України з польського напрямку й посилить енергетичну безпеку країни.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі (Gaz-System) об'єднали дві існуючі точки міждержавного з’єднання - «Дроздовичі» та «Германовичі» - в єдину віртуальну точку «ВТС-Україна-Польща», повідомила прес-служба «Оператора ГТС».

Згідно з повідомленням, її потужність відповідає потужностям обох фізичних точок.

Зазначається, що створення віртуальної точки значно спростить імпорт газу до України з польського напрямку й посилить енергетичну безпеку країни.

Повідомляється, що вже зараз Україна готова приймати з ГТС Польщі 6,6 млрд куб. м газу на рік, проте вихід на ці обсяги стане можливим лише після завершення низки проектів реконструкції ГТС на польській території.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) та оператор ГТС Угорщини (FGSZ) створили на кордоні єдину віртуальну точку з'єднання «Берег».

Таке об'єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС щодо розподілу потужностей.