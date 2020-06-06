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Франція заявила про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на півночі Малі

Франція заявила про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на півночі Малі
09:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Французькі військові спільно з партнерами на півночі Малі ліквідували ватажка терористичної організації Аль-Каїда в Ісламському Магрибі Абдельмалека Друкдела, який знаходився у міжнародному розшуку з 2007 року

Про це у Twitter повідомила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

"3 червня французькі збройні сили за підтримки своїх партнерів під час операції на півночі Малі нейтралізували еміра Аль-Каїди в Ісламському Магрібі (AQMI), Абдельмалека Друкдела та кількох його наближених", - йдеться у дописі.

Французький міністр додала, що «ця важлива боротьба за мир та стабільність у регіоні щойно мала великий успіх». Вона також подякувала усім, хто брав у цій "зухвалій операції, яка жорстко вразила терористичні угруповання" на півночі Африки.

"Наші сили у співпраці зі своїми партнерами по G5 Sahel продовжуватимуть їх невпинно відстежувати", - зазначила Флоранс Парлі, нагадавши, що 19 травня французьким військовим також вдалося узяти в полон Мохамеда ель Мрабата, одного з ватажків ІДІЛ у цьому регіоні.

Lors du Sommet de Pau le 13 janvier dernier, les chefs d’État de la France et des pays du G5 Sahel ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs efforts de lutte contre les groupes terroristes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne.

Операція пройшла на півночі Малі, уточнила вона.

Парлі також повідомила, що в ході спецоперації 19 травня французькі збройні сили захопили "ветерана джихаду і важливого члена ІДІЛ у Великій Сахарі" Мохаммеда ель-Мрабата.

Les opérations contre l’État islamique au Grand Sahara, l’autre grande menace terroriste dans la région, se poursuivent également. Le 19 mai dernier, les forces armées françaises ont capturé Mohamed el Mrabat, vétéran du djihad au Sahel et cadre important de l’EIGS.

Нагадаємо: Абдельмалек Друкдель був включений в перелік міжнародного розшуку 27 серпня 2007 року відповідно до пунктів 1 і 12 резолюції 1735 (2006) як особа, пов'язана з Організацією «Аль-Каїда» в країнах ісламського Магрибу (QDe.014), за «участь у фінансуванні, плануванні, сприянні, підготовці або вчиненні актів або діяльності у зв'язку з цією організацією, під її ім'ям, від її імені або на її підтримку».

Друкдель, відомий також як Абу Моссааб Абдельуадуд, є «еміром» терористичної організації «Аль-Каїда» в країнах ісламського Магрибу, яка раніше була відома як Салафістська група проповіді і джихаду (СГПД). Він очолив СГПД в середині 2004 року. Друкдель виготовляв вибухові пристрої, в результаті підриву яких в громадських місцях загинули сотні цивільних осіб.

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Франция, Мали, Аль-Каїда, Абдельмалека Друкдела, Ватажок, Ліквідували.
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