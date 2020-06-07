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Польща сподівається на розміщення військового контингенту США

Польща сподівається на розміщення військового контингенту США
01:28 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:У Варшаві сподіваються, що США перемістять частину свого контингенту з Німеччини.

Прем’єр-міністр Польщі висловив сподівання, що після скорочення військового контингенту США у Німеччині частину цих військових розмістять у Польщі.

Як пише Європейська правда, про це він сказав в інтерв’ю RMF24.

На запитання, чи правдиві повідомлення ЗМІ, що частина американського контингенту з Німеччини може переміститися до Польщі, Матеуш Моравецький сказав, що сподівається на це.

"Я дійсно сподіваюся, що після багатьох перемовин, і після демонстрації, наскільки надійним партнером ми є у рамках НАТО, частина військових, які зараз дислокуються у Німеччині і яких США планують виводити, розмістяться у Польщі. Це посилило би східний фланг НАТО", - зазначив Матеуш Моравецький.

Прем’єр нагадав, що 4 роки тому у Польщі було 500 американських військових, а зараз - вже близько 5000.

"Це посилює безпеку Польщі… Безперечно, рішення - за Сполученими Штатами і президентом Трампом. Ми сподіваємося, що контингент у Польщі постійно збільшуватиметься", - сказав Матеуш Моравецький.

На запитання про те, чи не призведе це до погіршення польсько-німецьких відносин, він зазначив, що виключає таку можливість.

"У нас дуже хороші відносини з Німеччиною. Думаю, Німеччина розуміє, що геополітична ситуація змінюється, і нам потрібно посилювати східний фланг НАТО", - відповів прем’єр.

 
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США, Польща, Матеуш Моравецкий.
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