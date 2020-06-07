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Військово-морські навчання НАТО BALTOPS на Балтиці відбуватимуться поблизу Німеччини і Данії

Військово-морські навчання НАТО BALTOPS на Балтиці відбуватимуться поблизу Німеччини і Данії
09:05 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Масштабні військово-морські навчання НАТО BALTOPS, що починаються в неділю, відбуватимуться на південному заході Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини і Данії, повідомляється в навігаційному попередженні для мореплавців.

Масштабні військово-морські навчання НАТО BALTOPS, що починаються в неділю, відбуватимуться на південному заході Балтійського моря поблизу узбережжя Німеччини і Данії, повідомляється в навігаційному попередженні для мореплавців.

"BALTOPS-2020 є великими багатонаціональними практичними військовими навчаннями за участю кораблів, підводних човнів і літаків країн-членів НАТО та інших запрошених учасників. З 7 до 17 червня вони будуть проходити в Балтійському морі поблизу Кільської бухти і Датських проток, зокрема Каттегат", - йдеться в повідомленні.

У зону навчань також включено Макленбургcьку бухту, розташовану на сході Німеччини.

Тим часом, західні спостерігачі не виключають, що натовські бойові кораблі під час навчань також будуть здійснювати операції поблизу морських кордонів Росії на Балтиці, зокрема, біля Калінінградської області.

За повідомленням Європейського командування збройних сил США, в щорічних військово-морських навчаннях НАТО BALTOPS буде задіяно не менше 29 кораблів, 29 літаків і вертольотів.

За наявними даними, всі бойові кораблі НАТО, які беруть участь у маневрах, вже прибули в акваторію Балтійського моря.

У BALTOPS-2020 візьмуть участь близько трьох тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО: Канади, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Туреччини, Великої Британії і США, а також двох партнерів альянсу: Швеції та Фінляндії.

Також у навчаннях будуть задіяні два оперативні корабельні угруповання альянсу - Перша Постійна військово-морська група НАТО і Перша постійна мінно-тральна група НАТО.

Кораблі і авіація відпрацьовуватимуть завдання протичовнової і протиповітряної оборони, протимінної боротьби, а також організації морської блокади.

"Навчання сприятимуть підвищенню гнучкості і взаємодії між союзниками і партнерами для зміцнення потенціалу спільного реагування, а також продемонструють міжнародну рішучість забезпечувати стабільність в регіоні Балтійського моря, а при необхідності і захищати його", - зазначили американські військові.

Як повідомляє Європейське командування збройних сил США, з метою гарантування безпеки і здоров'я задіяних військовослужбовців у зв'язку з пандемією Covid-19 навчання відбуватимуться виключно на море, наземних операцій, зокрема, висадки десанту, не передбачається.

Вперше щорічні навчання BALTOPS почали проводитися в регіоні Балтійського моря в 1972 році в розпал холодної війни. Як заявляє Європейське командування, вони є "наочною демонстрацією прихильності НАТО підтримання миру і безпеки в регіоні шляхом підготовки сил, які здатні швидко реагувати в кризових ситуаціях".

 

 

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Німеччина, Данія, НАТО BALTOPS, Масштабні військово-морські навчання, Балтійське море.
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