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До Польщі двома літаками доправили 186 українських заробітчан

До Польщі двома літаками доправили 186 українських заробітчан
11:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:До варшавського аеропорту імені Шопена у суботу прибули два літаки української авіакомпанії МАУ, які привезли до Польщі 186 трудових мігрантів з України.

Після проходження двотижневої обсервації в центрі відпочинку неподалік міста Ловіч Лодзького воєводства у центрі РП їх буде доправлено до місць праці по всій Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми перевезли ще 186 наших українських працівників, у яких уже укладені довгострокові трудові контракти”, - заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

Він зауважив, що перевезення українців двома літаками було вимушеним кроком, оскільки 29 травня Рада міністрів Польщі видала розпорядження, що на борту всіх повітряних транспортних засобів, у тому числі і при здійсненні чартерних рейсів, тепер можна перевозити таку кількість пасажирів, яка займає не більше половини від максимальної кількості посадочних місць на борту. У цьому контексті Кириченко зазначив, що попри збитки від організації двох чартерів компанія усе ж пішла на це, аби виконати свої зобов'язання перед українськими працівниками і польськими підприємствами.

За словами власника компанії, для працівників Gremi Personal рейс є безкоштовним, компанія також взяла на себе перебування працівників на двотижневій обсервації.

Всі прибулі українські працівники забезпечені повною медичною страховкою, в тому числі на випадок захворювання на COVID-19.

Раніше, 24 травня, компанія Gremi Personal перевезла з України до Польщі чартерним авіарейсом МАУ 178 трудових мігрантів з України. За словами гендиректора Gremi Personal Томаша Богдевича, у жодного з цієї групи українців не виявлено коронавірусу.

Як повідомлялося, з 15 березня перетин українсько-польського кордону ускладнений через закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом.

Із 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Крім того, на українсько-польському кордоні функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

За даними Головного управління статистики Польщі, у країні зараз може перебувати понад 1,2 млн українців.

Станом на ранок 7 червня, кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 982 965, померло 402 273, одужало 3 413 444.

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Польща, Українські заробітчани, Доставили літаки.
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