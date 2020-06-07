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Демонстрація проти расизму в Берліні: 28 поліцейських травмовані

Демонстрація проти расизму в Берліні: 28 поліцейських травмовані
17:13 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:В акції на Александерплац брали участь 15 тисяч осіб, за порядком стежили 800 правоохоронців.

У Берліні затримали 93 людини після зіткнень, які відбулися після мирної демонстрації проти расизму, 28 поліцейських зазнали травм.

Як повідомляє Deutsche Welle, це сталося в ніч на неділю, 7 червня.

В акції на Александерплац брали участь 15 тисяч осіб, за порядком стежили 800 правоохоронців. Після завершення заходу там зібралося кілька сотень осіб.

За даними поліції, після того, як був затриманий чоловік за пошкодження службової машини, з юрби в них і в перехожих поблизу полетіли камені та пляшки. В результаті зіткнень 28 поліцейських зазнали легких поранень, трьом з них знадобилася медична допомога у лікувальних закладах. Також був поранений фотограф.

Крім німецької столиці, демонстрації проти расизму напередодні пройшли в Кельні, Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті, Дюссельдорфі та інших німецьких містах.

Приводом для них стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда при затриманнях поліцією в США. Незалежна експертиза показала, що чоловік помер від асфіксії через стискання шиї та спини". Поліцейський тиснув своїм коліном на шию Флойда 8 хвилин 46 секунд, попри те, що чоловік голосно і неодноразово говорив, що не може дихати. Після публікації відео затримання Флойда в США почалися масові протести проти поліцейської жорстокості.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у місті Міннеаполіс при затриманнях поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд. У затриманні брали участь четверо поліцейських. Застосування сили правоохоронцями призвело до удушення і смерті Флойда.

Його загибель викликала протести як в Міннеаполісі, так і в інших містах США, які переросли в масові заворушення і погроми.

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Расизм, Берлин, Акції протесту.
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