У Нідерландах починається другий блок слухань у справі МН17

Світові новини:З 8 червня до 3 липня в Нідерландах відбудеться чергова сесія судового процесу у справі про збитий МН17.

Суд підведе підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

"Як заплановано, кримінальна справа MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Однак через діючий коронавірус і відповідно національних законодавчих норм, до блоку судових слухань внесені корективи, в результаті бути присутніми в залі Судового комплексу "Схіпхол" зможе обмежена кількість людей. Природно, всі можуть стежити за слуханнями в прямому ефірі", - йдеться в повідомленні суду.

Присутні в суді повинні перебувати на відстані 1,5 метра один від одного, ті, у кого є легкі симптоми застуди або висока температура в будівлю допущені не будуть. Буде відкритий тільки зал D, в якому безпосередньо йде процес, а зали судових засідань A, B і C будуть зачинені. Нещодавно було прийнято рішення відкрити прес-центр, в який буде допущено лише 30 представників ЗМІ (прес-центр розрахований на 500 осіб).

Окрім суддів, секретарів і прокурорів в залі суду будуть присутні максимум два адвокати родичів, два захисники і обмежена кількість представників преси.

Як відомо, справа розглядається в судовому комплексі Схіпхола, в якому передбачені підвищені заходи безпеки. Останнє слухання відбулося 23 березня тільки за участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Очікується, що в рамках другого блоку засідань суд "підведе підсумки того, що обговорювалося на попередніх слуханнях, і що сталося відтоді". "Захист і адвокат родичів отримають можливість звернутися до суду. Крім того, прокуратура опише кримінальне розслідування. Очікується, що їх презентації займуть кілька днів. У кінці цього блоку слухань суд прийме будь-які необхідні рішення і чекатиме наступного блоку слухань, який розпочнеться 31 серпня 2020 року", - йдеться в прес-релізі суду.

Передбачається, що весь перший тиждень буде "присвячений поданням суду, можливим зауваженням захисту і адвоката родичів, а також поданням прокуратури". "Виглядає так, що слухання будуть відкладені після 12 червня до 22 червня. Того дня захист отримає можливість подати будь-які запити про можливі слідчі дії, після чого слухання будуть відкладені до пізнішої дати, коли буде отримана реакція. Наразі суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше п'ятниці, 26 червня. Якщо суду потрібно прийняти рішення на додаток до представлених подань, запитів або заяв, слухання буде відкладено до п'ятниці, 3 липня або раніше, якщо це можливо. Суд не засідатиме 29 і 30 червня", - деталізували в суді.

Як повідомлялося раніше, судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 розпочався 9 березня. На лаві підсудних повинні були бути три громадянина Росії і один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Всі вони в залі суду були відсутні, один із них - Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський адвокат Кутіна.

Процес веде головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), за участю Дагмара Костера (Dagmar Koster) і Гелейни Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens). Перша фаза суду була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто представлений в суді, чи готова до розгляду сама справа тощо. Справа складається з 36 тис. сторінок і "величезної кількості цифрових файлів, які будуть демонструватися на екрані".

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 людей, усі вони загинули. З них 192 піддані Нідерландів (один мав і громадянство США), 44 громадянина Малайзії, з них 15 членів екіпажу, 27 громадян Австралії, 12 - Індонезії, 10 – Великої Британії (один мав і громадянство ПАР), четверо німців і четверо бельгійців, троє філіппінців, один громадянин Канади і один - Нової Зеландії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.