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Вівторок, 09.06.2020
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Столтенберг назвав "найкращий спосіб запобігти конфлікту" з Росією

Столтенберг назвав "найкращий спосіб запобігти конфлікту" з Росією
00:35 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:За словами генсека НАТО, хоча воєнна діяльність Росії й надалі не послаблюється, відносини Альянсу з Росією ґрунтуються на двоєдиному підході.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що підхід НАТО до відносин з Росією залишається незмінним і поєднує стратегію стримування і оборони з політикою діалогу.

Про це Столтенберг сказав під час онлайн-дискусії щодо зміцнення Альянсу після подолання пандемії COVID-19.

Він заявив, що хоча воєнна діяльність Росії й надалі не послаблюється, відносини НАТО з Росією ґрунтуються на двоєдиному підході - на підтриманні стримування і оборони та збереженні можливості для діалогу.

"Ми бачили більш напористу Росію, ми бачили Росію, яка готова застосувати воєнну силу проти сусідів у Грузії і Україні, яка виділяє значні інвестиції у нові сучасні можливості, зокрема у нові ядерні можливості. Вони зараз розміщують нові ракетні системи, які називаються SSC-8 (нова ракетна система "Новатор 9М729"), що можуть досягти європейських міст і зменшити граничні межі ймовірного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті", - заявив Столтенберг і нагадав, що через дії Росії припинено договір про заборону ракет середньої та малої дальності.

Також він додав, що Росія значно модернізує свої ядерні арсенали і коригує свої воєнні доктрини. "Ми відповіли на це не шляхом віддзеркалення дій Росії, але завдяки забезпеченню надійного стримування і оборони, оскільки найкращий спосіб запобігти конфлікту - це усунути будь-які моменти для сумнівів і прорахунків щодо готовності і прагнення НАТО захистити усіх союзників, і поки ми забезпечуватимемо таке стримування, не буде конфлікту, не буде нападу", - наголосив Столтенберг.

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При цьому він заявив, що Росія залишається сусідом Альянсу і нікуди не зникне, тому в НАТО виступають за діалог з Росією і за встановлення кращих відносин. "Ми рішуче віримо у контроль над озброєннями. Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою", - сказав генсек НАТО.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Росія, Ядерна зброя.
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