Австрія хоче встановити мінімальну ціну на авіаквитки - 40 євро

Світові новини:Уряд Австрії має намір заборонити авіаперевізникам встановлювати ціни на квитки нижчі за 40 євро - з метою протидії "соціальному та природоохоронному демпінгу" з боку авіакомпаній.

Про це повідомляє DW.

"Більше не буде можливим пропонувати квитки, які будуть дешевшими за фактичні витрати", - цитує агентство міністра Австрії з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер.

Окрім того, передбачається запровадити податок для пасажирів у розмірі 30 євро за перельоти на відстань, менш як 350 кілометрів. Загалом у планах уряду Австрії - заборона перельотів тривалістю до трьох годин, якщо є швидший альтернативний маршрут залізницею.

Крім того, у вартість квитка в майбутньому мають бути включені всі податки і збори. Леоноре Ґевесслер назвала це "новаторськими кроками у Європі".

Як повідомлялося, компанія "Австрійські авіалінії" отримає пакет допомоги у 600 млн євро, покликаний підтримати її в умовах коронакризи. 150 млн з цієї суми буде виділено з бюджету країни.