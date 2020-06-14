Епідемія Covid-19: у Латвії та Естонії за добу не виявлено нових випадків зараження

Наразі в лікарнях Латвії перебувають сім пацієнтів, у шести захворювання середньої тяжкості, один пацієнт - у важкому стані.
Про це повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань у неділю.
За весь час пандемії в Латвії захворіли 1097 осіб, 845 одужали, 28 померли.
В Естонії за останню добу також не виявлено нових хворих коронавірусом, повідомив у неділю департамент здоров'я.
Також в Естонії протягом доби не було нових летальних випадків. Загалом коронавірус в Естонії забрав життя 69 осіб. Станом на сьогодні видужали 1 705 осіб.