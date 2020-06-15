Землетрус у Туреччині: загинула людина, щонайменше 18 поранених

Під час землетрусу впала спостережна вежа.

У Туреччині через землетрус магнітудою 5,7 бала, що стався на сході країни, постраждали щонайменше 18 осіб, одна людина загинула.

Про це заявив віцепрезидент республіки Фуат Октай.

"Унаслідок землетрусу постраждали 18 осіб. Серед них немає жодного в критичному стані", - сказав він.

Тим часом губернатор Бінгол, де було зафіксовано підземні поштовхи, повідомив, що під час землетрусу впала спостережна вежа, були поранені двоє охоронців, один із них згодом помер.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, після землетрусу сталося 46 афтершоків із меншою магнітудою.

Наразі встановлюються збитки, завдані стихійним лихом.