В Ізраїлі спалах коронавірусу за добу

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю за минулу добу зареєструвало 299 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19). Про це повідомляє The Times of Israel.

"У середу МОЗ заявив, що в Ізраїлі підтверджено майже 300 нових випадків за останні 24 години", - йдеться у повідомленні.

Це є найвищим показником за останні майже два місяці на тлі побоювання, що в країні розпочалася друга хвиля спалаху коронавірусу.

Всього в Ізраїлі підтверджено вже 19 637 випадків, із них 303 летальні.

Зазначається, що у вівторок ввечері парламент продовжив на ще 45 днів надзвичайні повноваження уряду, які дозволяють запроваджувати обмеження для громадськості у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 264 468, з них 446 135 летальних, одужало 4 321 998 людей.