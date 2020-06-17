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В Ізраїлі спалах коронавірусу за добу

В Ізраїлі спалах коронавірусу за добу
15:41 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю за минулу добу зареєструвало 299 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19). Про це повідомляє The Times of Israel.

"У середу МОЗ заявив, що в Ізраїлі підтверджено майже 300 нових випадків за останні 24 години", - йдеться у повідомленні.

Це є найвищим показником за останні майже два місяці на тлі побоювання, що в країні розпочалася друга хвиля спалаху коронавірусу.

Всього в Ізраїлі підтверджено вже 19 637 випадків, із них 303 летальні.

Зазначається, що у вівторок ввечері парламент продовжив на ще 45 днів надзвичайні повноваження уряду, які дозволяють запроваджувати обмеження для громадськості у боротьбі з коронавірусом.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 264 468, з них 446 135 летальних, одужало 4 321 998 людей.

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Все по темі:

МОЗ, Європа, Ізраїль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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