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П'ятниця, 19.06.2020
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У Польщі вже дозволили відвідувати футбольні матчі

У Польщі вже дозволили відвідувати футбольні матчі
14:33 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Починаючи з 19 червня польські вболівальники футболу і спідвею (трекових мотогонок) зможуть займати до чверті місць на трибунах. Це стало можливим завдяки зміні відповідних санітарних норм, повідомляє Польське радіо.

Згідно з новими правилами, на футбольному стадіоні у Вроцлаві, наприклад, зможуть перебувати навіть 11 тис. уболівальників, тоді як змагання зі спідвею в Ченстогові зможуть наживо подивитися близько 4 тис. осіб.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, незважаючи на ослаблення обмежень, нові правила покликані забезпечити безпеку уболівальників.

"Ці норми вводяться для того, щоб при купівлі квитків, а також стоячи в чергах біля входу на стадіони вболівальники не створювали натовпу", - сказав польський прем'єр.

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Уточнюється, що на трибунах зможуть перебувати лише вболівальники приймаючої сторони, всі вони повинні бути в масках, тоді як організатори матчів будуть зобов'язані забезпечити глядачів дезінфекційної рідиною.

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Все по темі:

Футбол, Матчи, Польща.

Автор:

Телеграф
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