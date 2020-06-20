Папа Римський подякував італійським медикам за героїзм

Папа Римський Франциск провів першу після скасування Італією карантинних обмежень аудієнцію, прийнявши медичних працівників з найбільш постраждалого від пандемії італійського регіону Ломбардія. Про це повідомляє AP.

"Папа Франциск прийняв лікарів та медсестер з найбільш постраждалого від коронавірусу регіону Ломбардія у суботу у Ватикані, подякувавши їм за самовіддану працю та героїчну жертовність", - йдеться у повідомленні.

Понтифік сказав своїм гостям, що їхній приклад професійної компетентності та співчуття допоможе Італії створити нове майбутнє надії та солідарності.

Папа Римський зазначив, що серед загиблих унаслідок епідемії в Італії були лікарі та медсестри, і додав, що Італія згадає їх молитвою та подякою.

За його словами, медики та медсестри Ломбардії стали «ангелами", які допомагають хворим одужувати або супроводжують пацієнтів до смерті, враховуючи, що члени їхніх родин не можуть відвідувати пацієнтів у лікарнях.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 794 566 випадків коронавірусу. Померли 463 250 осіб, одужали – 4 653 821.