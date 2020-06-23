Столтенберг: НАТО не має втручатися у внутрішню політику країн

НАТО має захищати універсальні цінності і свободи демократичного світу і при цьому триматися осторонь від будь-якого залучення до внутрішніх політичних процесів у країнах-союзницях, у тому числі від виборчих кампаній.

Про це 23 червня в рамках віртуального Брюссельського форуму під егідою Фонду Маршала заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я наголошую, що НАТО не має бути частиною внутрішніх політичних кампаній. НАТО є політичним альянсом, ми щодня проводимо кампанії щодо захисту наших головних цінностей – демократії, верховенства права, індивідуальних свобод – це те, для чого НАТО існує. Але це не має нічого спільного з тим, щоб перетворюватися на сторону внутрішньої політичної виборчої кампанії. НАТО має бути осторонь цього», - наголосив керівник НАТО.

Він не став відповідати на прохання модератора прокоментувати висловлювання одного з кандидатів на посаду президента США щодо, на його думку, згубності політики нинішньої адміністрації США для майбутнього Північноатлантичного альянсу.

«Моє ключове завдання на посаді генерального секретаря та на чолі Північноатлантичної ради є зробити все, що у моїх силах, щоб тримати разом цю велику родину з 30 союзників з обох сторін Атлантики, підтримувати цю щоденну співпрацю між Європою та Північною Америкою, незважаючи на відмінності, які, очевидно, існують. Якщо б я почав коментувати щось таке, що може бути інтерпретовано як втручання у внутрішні політичні кампанії у різних країнах-членах, я міг би дійсно підірвати власні можливості мати успіх, як генеральний секретар НАТО, у зусиллях з об’єднання цього Альянсу», - підкреслив Столтенберг.

При цьому він висловив тверде переконання, що певні розбіжності, які існують в межах Альянсу та між країнами-союзницями, не підірвуть єдність НАТО у виконанні ключового завдання із захисту та оборони кожної з країн-союзниць.