Сьогодні у Нідерландах продовжаться слухання у справі MH17

Сьогодні продовжаться судові слухання у справі про катастрофу рейсу MH17 в Україні в 2014 році. Про це повідомляє оголошення головуючого судді Хендріка Стейнхейса, зроблене під час закриття засідання у вівторок, 23 червня, а також на сторінку суду у Twitter.

Засідання суду заплановано на 10:00 (11:00 за часом Києва).

Суддя Стейнхейс раніше зазначив, що суд спробує прийняти рішення щодо запитів захисту про розслідування до 3 липня — кінця даного раунду слухань — але не впевнений, що на той час їм вдасться прийняти рішення по всім запитам.

Сьогоднішній регламент засідання передбачає відповідь прокуратури Нідерландів на заяви захисту.

Під час останнього зсідання суду у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом так і не перейшов до розгляду справи по суті.

Тоді під час слухань адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов’язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують в ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань щодо справи і висловили сумніви щодо достовірності поточної версії прокуратури.

Нагадаємо, 23 червня захист підозрюваного у катастрофі росіянина Олега Пулатова розглядав “український сценарій з “БУКом”.

Протягом двох днів (22-23 червня) перед суддями виступали адвокати підозрюваного Олега Пулатова. Пулатов — єдиний з чотирьох підозрюваних, представники якого були присутні на судовому процесі.

Як повідомлялося, процес в окружному суді Гааги почався 9 березня. Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який на момент збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубінський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, який очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецназівець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який знаходився у той час в рядах угруповання “ДНР” під командуванням Дубінського.

Їм пред’явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в заподіянні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.