Скачать
П'ятниця, 26.06.2020
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції
Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції

Сьогодні у Нідерландах продовжаться слухання у справі MH17

Сьогодні у Нідерландах продовжаться слухання у справі MH17
07:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Сьогодні продовжаться судові слухання у справі про катастрофу рейсу MH17 в Україні в 2014 році. Про це повідомляє оголошення головуючого судді Хендріка Стейнхейса, зроблене під час закриття засідання у вівторок, 23 червня, а також на сторінку суду у Twitter.

Засідання суду заплановано на 10:00 (11:00 за часом Києва).

Суддя Стейнхейс раніше зазначив, що суд спробує прийняти рішення щодо запитів захисту про розслідування до 3 липня — кінця даного раунду слухань — але не впевнений, що на той час їм вдасться прийняти рішення по всім запитам.

Сьогоднішній регламент засідання передбачає відповідь прокуратури Нідерландів на заяви захисту.

Під час останнього зсідання суду у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом так і не перейшов до розгляду справи по суті.

Тоді під час слухань адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов’язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують в ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань щодо справи і висловили сумніви щодо достовірності поточної версії прокуратури.

Нагадаємо, 23 червня захист підозрюваного у катастрофі росіянина Олега Пулатова розглядав “український сценарій з “БУКом”.

Протягом двох днів (22-23 червня) перед суддями виступали адвокати підозрюваного Олега Пулатова. Пулатов — єдиний з чотирьох підозрюваних, представники якого були присутні на судовому процесі.

Як повідомлялося, процес в окружному суді Гааги почався 9 березня. Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який на момент збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубінський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, який очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецназівець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який знаходився у той час в рядах угруповання “ДНР” під командуванням Дубінського.

Їм пред’явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в заподіянні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Судьи, Донбас, МН17, Нідерланди.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
02 У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію проти Шарія
03 Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19
04 Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
05 Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Трамп звинуватив лідера BLM у державному перевороті
Трамп звинуватив лідера BLM у державному перевороті
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся