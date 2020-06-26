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Прем'єр Данії відклала весілля через саміт ЄС

Прем'єр Данії відклала весілля через саміт ЄС
13:26 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вирішила перенести своє весілля через саміт ЄС, що збігся за нею за часом, повідомляє у п'ятницю Associated Press.

"Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі в суботу в липні, саме коли ми планували весілля... Я маю пам'ятати про мою роботу і про інтереси Данії. Тому нам доведеться знову змінити наші плани (з весіллям - ІФ)", - наводить агентство слова прем'єра.

Минулого року вона була також змушена перенести весілля після того, як її партія соціал-демократів здобула перемогу на парламентських виборах і отримала можливість формувати уряд.

Фредеріксен зазначила, що сподівається все-таки незабаром вийти заміж, і подякувала своєму нареченому Бо Тергбергу за терпіння.

Прем'єр познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 2014 році, через три роки він зробив їй пропозицію. Для Фредеріксен це буде не перший шлюб, вона була одружена з фахівцем у сфері зв'язків із громадськістю Еріком Гарром. У них двоє дітей.

Раніше офіційний представник голови Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтц повідомив, що перший після режиму ізоляції саміт із фізичною присутністю європейських лідерів відбудеться у Брюсселі 17-18 липня.

"17 і 18 липня голова Європейської ради скличе позачергову раду щодо пакета відновлення економіки та довгострокового фінансового плану", - написав прес-секретар Мішеля у Twitter у вівторок. Він додав, що організаційні деталі повідомлять пізніше.

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ЄС, Весілля, Данія.

Автор:

Телеграф
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