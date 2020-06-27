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Меркель: "Держави ЄС мають великий інтерес у єдності у період великої кризи"

Меркель: "Держави ЄС мають великий інтерес у єдності у період великої кризи"
18:26 Сьогодні Телеграф Укринформ facebook.com
Держави Євросоюзу мають проявити єдність у контексті протистояння економічній кризі, спричиненої пандемією коронавірусу. Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель у суботньому інтерв’ю 6 впливовим європейським виданням, текст якого розміщено на сайті глави уряду.

"Це відповідає інтересам усіх держав-членів - підтримувати сильний єдиний європейський ринок та спільно представляти наші інтереси у світі. Я роблю ставку на те, що в такій винятковій ситуації (кризи, спричиненої пандемією - ред.) держави-члени мають великий інтерес у єдності", - заявила глава німецького уряду.

Говорячи про членів ЄС, які приєдналися після розпаду Східного блоку, Меркель зауважила, що, з одного боку, Європа пережила з 1989 року «неймовірну історію успіху», а з іншого, не усвідомила достатньою мірою, які довгострокові наслідки залишили по собі диктатури, що панували в цих країнах впродовж 40 років після завершення Другої світової війни. У країн Східного блоку було лише декілька років, щоб розвинути власну національну ідентичність, тому ці молоді члени ЄС, з одного боку, поділяють ентузіазм до роботи в Європейському Союзі, з іншого - проявляють скептицизм.

Загалом, на думку Меркель, світ діє зараз не дуже злагоджено, на відміну від 2008 року, коли під час фінансової кризи міжнародна спільнота дала відносно спільну відповідь. Наразі тон міжнародних відносин є «жорстким», багатосторонність відкидається деякими країнами, які натомість пропагують протекціонізм, зауважила канцлер.

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За словами німецького політика, її також «турбує те, що поки що не вдалося надати 100-відсотковий доказ того, що ліберальна система перебуває у тріумфальному марші». Як аргумент вона навела приклад Китаю, який засвідчив, що навіть недемократична держава може бути економічно успішною, а також те, що Захід пережив «розчарування після Арабської весни».

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Меркель, ЄС, Євросоюз, Європа.

Автор:

Телеграф
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