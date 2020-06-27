Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва

МЗС України та Республіки Вірменія провели черговий раунд політичних консультацій.

Міністерство закордонних справ України та Республіки Вірменія провели черговий раунд політичних консультацій, під час яких обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"26 червня 2020 року відбулися політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Республіки Вірменія Шаварша Кочаряна у форматі відеоконференції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва, серед іншого домовлено про активізацію контактів на міжпарламентському рівні, проведення інвентаризації договірно-правової бази, відновлення роботи Спільної українсько-вірменської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, насамперед у контексті розширення можливостей для доступу товарів на ринки обох країн.

В ході заходу відбулася також дискусія щодо актуальних питань міжнародної політики.

Як выдомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч із керівником Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахімом Штайнером.