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Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
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Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва

Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
12:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
МЗС України та Республіки Вірменія провели черговий раунд політичних консультацій.

Міністерство закордонних справ України та Республіки Вірменія провели черговий раунд політичних консультацій, під час яких обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"26 червня 2020 року відбулися політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Республіки Вірменія Шаварша Кочаряна у форматі відеоконференції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили нинішній стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва, серед іншого домовлено про активізацію контактів на міжпарламентському рівні, проведення інвентаризації договірно-правової бази, відновлення роботи Спільної українсько-вірменської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, насамперед у контексті розширення можливостей для доступу товарів на ринки обох країн.

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В ході заходу відбулася також дискусія щодо актуальних питань міжнародної політики.

Як выдомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-зустріч із керівником Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахімом Штайнером. 

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МЗС, Україна, Вірменія.

Автор:

Телеграф
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