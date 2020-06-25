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Україна і Угорщина 29 червня відкриють усі пункти пропуску

Україна і Угорщина 29 червня відкриють усі пункти пропуску
14:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Усі пункти пропуску на українсько-угорському кордоні відкриються у понеділок, 29 червня.

Про це 25 червня заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У наступний понеділок ми відкриємо всі контрольно-пропускні пункти між Угорщиною та Україною» , - сказав Сіярто.

Він нагадав, що зраз працює лише КПП "Загонь-Чоп".

Сіярто зазначив, що з понеділка, коли будуть відкриті всі інші КПП, буде забезпечено можливість перетину кордону, хоча правила в'їзду до інших країн ще зберігаються.

За його словами, метою ухвалення рішення про відкриття всіх пунктів пропуску було зменшення часу очікування громадян на кордоні і ліквідація великих черг.

Раніше повідомлялося, що 19 червня Угорщина відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів. На в'їзд на територію країни діють певні обмеження.

Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною

Україна 29 травня відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу. При цьому повноцінна роботу пунктів пропуску буде відновлена після рішення про відкриття суміжної сторони.

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Все по темі:

КПП, "Кордон", Петер Сиярто, Угорщина, Відкриють повністю, Загонь-Чоп.

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Телеграф
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