Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною

Угорська сторона повідомила про відновлення пропуску через кордон пасажирських автобусів, не вимагаючи при цьому українцям і своїм співвітчизникам проходити карантин. Про це інформує Держприкордонслужба.

"Для громадян України, які планують відвідати Угорщину, інформуємо: на карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію, зазначають прикордонники.

Нагадаємо, що українські прикордонники готові здійснювати пропуск автобусів в автомобільних пунктах пропуску, які займаються пасажирськими перевезеннями з країнами ЄС, але для відкриття сполучення треба дочекатися рішення суміжної сторони.

Вже курсують автобуси до Польщі.