У Польщі - президентські вибори

У Польщі вранці в неділю, 28 червня, розпочалися президентські вибори.

Понад 27,2 тис. виборчих дільниць, з яких 169 за кордоном, будуть відчиненими з 8 до 22 години за київським часом.

У виборах глави держави зможуть узяти участь понад 30,2 млн поляків, які мають право голосу.

Цьогорічні президентські вибори проводяться за гібридною системою. У зв’язку з пандемією коронавірусу у Польщі прийнято закон, згідно з яким проголосувати можна на виборчій дільниці або ж дистанційно, поштою. Усі, хто обрав другий спосіб голосування, мали заздалегідь повідомити про це виборчу комісію. Поштою зобов’язані також проголосувати усі, хто перебуває в ізоляції та на карантині.

Дистанційно польські виборці також голосуватимуть в окремих країнах, де є велика концентрація поляків. Йдеться, зокрема, про Велику Британію, США чи Ірландію. В Україні виборці можуть проголосувати як на виборчих дільницях, так і дистанційно. Загалом дистанційним шляхом зможуть проголосувати понад півмільйона польських виборців.

У виборчих комісіях працюють понад 209 тис. членів. У зв'язку з пандемією коронавірусу на дільницях буде вжито заходів безпеки, зокрема відбуватиметься постійна дезінфекція. Виборців, які обов'язково мають бути в масках, просять по змозі приносити з собою ручки для голосування.

Як повідомив в минулу п’ятницю, 19 червня, голова Державної виборчої комісії РП Сильвестр Марциняк, офіційні результати виборів можуть бути оприлюднені у вівторок ввечері або середу, 1 липня.

У виборчому списку цьогоріч 11 кандидатів. Найбільші шанси вийти до другого туру мають чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча партія “Право і Справедливість” (PiS), та кандидат від Громадянської коаліції мер Варшави Рафал Тшасковський.

Другий тур президентських виборів має відбутися 12 липня.