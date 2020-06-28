Скачать
Неділя, 28.06.2020
Осередки коронавірусу: Степанов виокремив регіони з найбільшим приростом COVID-19
Осередки коронавірусу: Степанов виокремив регіони з найбільшим приростом COVID-19
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Сімінін vs Реальність: футболіст завдає удар
Сімінін vs Реальність: футболіст завдає удар
День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом
День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом

Угорщина ухвалила рішення про будівництво продовження "Турецького потоку"

Угорщина ухвалила рішення про будівництво продовження "Турецького потоку"
11:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Угорський газотранспортний оператор FGSZ схвалив інвестиції в будівництво газової перемички з Сербією потужністю 6 млрд куб. м в рік. Про це повідомляють на сайті компанії.

Так, нова магістраль повинна бути готова до жовтня 2021 року.

Раніше національний енергетичний регулятор Угорщини МЕКН схвалив 10-річний план розвитку компанії, в який було включено і цей проект.

Очікується, що за цим маршрутом може бути транспортований газ, який постачає Росія по газопроводу “Турецький потік”.

Раніше писали, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південну Європу, після введення в роботу другої гілки може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Угорщина, Газопровід, Турецький потік.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
02 Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
03 Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту
04 На Титані, супутнику Сатурна, виявлені загадкові геологічні структури
05 Меркель закликає Німеччину не ставитися до коронавірусу серйозніше
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови
МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови
США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці
США привітали Україну з Днем Конституції і запевнили у підтримці
Коронавірус в Україні: в МОЗ визначились з долею дитячих літніх таборів
В МОЗ визначились з долею дитячих літніх таборів
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся