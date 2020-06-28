Угорщина ухвалила рішення про будівництво продовження "Турецького потоку"

Угорський газотранспортний оператор FGSZ схвалив інвестиції в будівництво газової перемички з Сербією потужністю 6 млрд куб. м в рік. Про це повідомляють на сайті компанії.

Так, нова магістраль повинна бути готова до жовтня 2021 року.

Раніше національний енергетичний регулятор Угорщини МЕКН схвалив 10-річний план розвитку компанії, в який було включено і цей проект.

Очікується, що за цим маршрутом може бути транспортований газ, який постачає Росія по газопроводу “Турецький потік”.

Раніше писали, що після запуску першої нитки "Турецького потоку" Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південну Європу, після введення в роботу другої гілки може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.