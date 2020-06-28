Коронавірус у Чехії: зафіксовано рекордний приріст захворюваності

У Чехії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом із 8 квітня – 260. Такі дані оприлюднило МОЗ Чеської Республіки.

За минулу добу у Чехії коронавірусну інфекцію виявили у 260 людей, що є найбільшою кількістю з 8 квітня. Напередодні було майже на 100 випадків менше.

Найбільша кількість нових заражень – 104 – у столиці Празі.

Головний гігієніст республіки Ярміла Ражова припускає, що високий щоденний приріст може бути пов'язаний з інтенсивними тестуваннями у місцях локальних спалахів.

По країні зафіксовано три локальні спалахи – 2 на шахтах і 1 в компанії з виробництва автомобільних компонентів Magna Exteriors (Богемія). Комплексне тестування працівників шахт та їх родичів має тривати до вівторка.

Загалом з початку епідемії у Чехії зареєстрували 11 306 заражень коронавірусною інфекцією, 7 682 з них одужали, 347 померли, зараз у лікарнях перебуває 117 осіб, решта лікуються дома.