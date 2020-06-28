В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів

Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі знову відкриють для відвідувачів у середу, 1 липня, секс-працівниці, зокрема, повинні будуть носити рукавички. Про це повідомляє Daily Mail.

“Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі відкриється в середу, і секс-працівниці повинні будуть носити рукавички і уникати орального сексу”, — пишуть у виданні.

Так, відповідний дозвіл для відновлення роботи секс-індустрії дав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після того, як кількість смертей від коронавірусу скоротилося до поодиноких випадків.

Новину привітали секс-працівники, багато з яких зіткнулися з фінансовими труднощами через те, що не могли працювати під час карантину. Деяким доводилося продовжувати працювати нелегально.

У зв’язку з цим, у кінці минулого місяця, профспілка працівників кварталу червоних ліхтарів звернулася до уряду з настійним закликом знову “розблокувати” секс-індустрію раніше встановленої дати 1 вересня.

Нагадаємо, що в Австрії з 1 липня знову дозволяється робота борделів і будинків побачень.