В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів

“Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі відкриється в середу, і секс-працівниці повинні будуть носити рукавички і уникати орального сексу”, — пишуть у виданні.
Так, відповідний дозвіл для відновлення роботи секс-індустрії дав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після того, як кількість смертей від коронавірусу скоротилося до поодиноких випадків.
Новину привітали секс-працівники, багато з яких зіткнулися з фінансовими труднощами через те, що не могли працювати під час карантину. Деяким доводилося продовжувати працювати нелегально.
У зв’язку з цим, у кінці минулого місяця, профспілка працівників кварталу червоних ліхтарів звернулася до уряду з настійним закликом знову “розблокувати” секс-індустрію раніше встановленої дати 1 вересня.
Нагадаємо, що в Австрії з 1 липня знову дозволяється робота борделів і будинків побачень.