У Нідерландах за добу виявили 78 хворих на COVID-19

У Нідерландах за добу виявлено 78 нових випадків COVID-19, загальна кількість захворілих зросла до 50 223.

“За останню добу дві людини померли, виявлено 78 нових хворих, госпіталізовано 3 людини. Загалом (у країні) 50 223 хворих, 6 107 осіб померло”, - зазначають у RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.

У світі, за даними сайту Worldometers, виявлено 10 280 397 випадків COVID-19, з них 505 145 - летальні, 5 580 959 людей одужали.