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НАТО проводить масштабні морські маневри у високих широтах

НАТО проводить масштабні морські маневри у високих широтах
21:30 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Північноатлантичний Альянс розпочав у понеділок масштабні військово-морські навчання у «високих широтах» Півночі поблизу узбережжя Ісландії з залученням підводних човнів, бойових кораблів та військових літаків.

"Навчання НАТО «Dynamic Mongoose» (Динамічний мангуст) розпочинається у високих широтах на Півночі 29 червня 2020 року. Кораблі, підводні човни, літаки та особовий склад шести країн-союзниць проведуть збір біля берегів Ісландії для проведення протичовнових та протикорабельних військових маневрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході навчань підводні човни від ВМС Франції, Німеччини, Норвегії, Великої Британії та США під керівництвом Командування підводних човнів НАТО тренуватимуться спільно із надводними човнами з Канади, Норвегії, Великої Британії та США.

Для того, щоб створити умови, наближені до різноманітних загроз, у навчаннях візьмуть участь морські патрульні літаки від Франції, Норвегії, Великобританії та Сполучених Штатів. Усього в навчаннях братимуть участь 5 бойових кораблів, 5 підводних човнів та 5 літаків.

“Навчання, що розпочалися сьогодні, дадуть для НАТО та для країн-союзниць можливість підвищити бойові навички, концентруючи увагу на розвитку високотехнологічних спроможностей, включаючи протичовнові військові засоби. «Динамічний Мангуст» дозволить переконатися у нашій готовності до ефективних дій у мирний час, під час кризи та в ході конфлікту. Я вдячний Ісландії, як приймаючій країні, а також всім державам, які надали свої сили для участі у навчаннях", - зазначив з цього приводу командувач Морського командування НАТО британський віце-адмірал Кіт Блаунт (Keith Blount).

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Метою навчань «Динамічний мангуст» є створення для всіх його учасників складної та загрозливої умовної ситуації для відпрацювання взаємодії та підвищення майстерності у протикорабельних та у протичовнових операціях.

"Через загрозу COVID-19 учасники навчань під час портових візитів та в ході тренування неухильно дотримуватимуться заходів перестороги, що передбачені владою Ісландії та країн, що надіслали свої сили для участі у маневрах", - наголошується у повідомленні.

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США, НАТО.

Автор:

Телеграф
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