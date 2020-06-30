Скачать
Вівторок, 30.06.2020
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі

Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
09:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Чинний президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів на 13% випередив свого основного конкурента – мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це свідчать офіційні результати виборів, озвучені Державною виборчою комісією Польщі у вівторок вранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за Дуду, якого підтримує правляча партія “Право і Справедливість” (PiS), проголосували 43,5% поляків, а за його основного опонента, кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського – 30,46%.

Водночас за незалежного кандидата Шимона Головню проголосували понад 13,87% виборців, за кандидата націоналістичної “Конфедерації” Кшиштофа Босака – 6,78%, кандидата Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 2,36%, представника лівих Роберта Бєдроня –2,22%. Інші п'ять кандидатів набрали менш як 1% голосів.

Явка на виборах склала 64,61%.

Дуда хоче діалогу з Україною, бо існують деякі "історичні проблеми"

Дуда переміг у 13-ти воєводствах Польщі, Тшасковський – у трьох воєводствах на заході країни.

Другий тур президентських виборів відбудуться 12 липня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Польща, Анджей Дуда, Вибори президента, Перший тур.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
04 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
05 Опитування показало, що українці бажають бачити українське меню
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся