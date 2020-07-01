Німеччина розпочала головування в Європейській Раді

Уряду ФРН доведеться вирішувати найважливіші завдання, включаючи боротьбу із пандемією коронавірусу, формування Європейського фонду відновлення після кризи та Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки, юридичне оформлення майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією з 1 січня наступного року після завершення перехідного періоду, та багато інших завдань.
"З опівночі Німеччина прийняла головування в Європейській Раді. У Берліні Брандербурзькі ворота були підсвічені логотипом німецького головування та його девізом на наступні шість місяців – "Разом до відновлення Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що на Німеччину лягає велика відповідальність за відновлення Євросоюзу після кризи COVID-19, збереження та розвиток європейської солідарності та відстоювання універсальних цінностей, вирішення важливих завдань майбутнього - протидія кліматичним змінам та "зелена" трансформація економіки, цифровий розвиток, зміцнення позицій ЄС на світовій арені.
Серед завдань, які позначені у пріоритетах Німецького головування ЄС – сприяння вирішенню конфліктних ситуацій у світі, в тому числі – розв’язанню конфлікту в Україні та навколо неї.
У повідомленні наводяться слова канцлера Німеччини Ангели Меркель з приводу завдань на наступні півроку.
"Це обов'язок, з яким я з надією дивлюся вперед, як і весь уряд Німеччини. Європа потребує нас такою ж мірою, як нам є необхідною Європа – не лише як історична спадщина, яка дісталася нам у подарунок, але як проєкт, який приведе нас у майбутнє", - зауважила Меркель.
"Німеччина хоче бути двигуном та посередником (у переговорах) під час головування в Європейській Раді. Наше завдання буде будувати мости та шукати рішення, які приноситимуть користь всім у Європі", - додав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.