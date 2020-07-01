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Німеччина розпочала головування в Європейській Раді

Німеччина розпочала головування в Європейській Раді
09:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Сайт Німецького головування ЄС
1 липня Німеччина прийняла від Хорватії головування в Європейській Раді на наступні пів року. Про це повідомляється на офіційному сайті Німецького головування ЄС.

Уряду ФРН доведеться вирішувати найважливіші завдання, включаючи боротьбу із пандемією коронавірусу, формування Європейського фонду відновлення після кризи та Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки, юридичне оформлення майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією з 1 січня наступного року після завершення перехідного періоду, та багато інших завдань.

"З опівночі Німеччина прийняла головування в Європейській Раді. У Берліні Брандербурзькі ворота були підсвічені логотипом німецького головування та його девізом на наступні шість місяців – "Разом до відновлення Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на Німеччину лягає велика відповідальність за відновлення Євросоюзу після кризи COVID-19, збереження та розвиток європейської солідарності та відстоювання універсальних цінностей, вирішення важливих завдань майбутнього - протидія кліматичним змінам та "зелена" трансформація економіки, цифровий розвиток, зміцнення позицій ЄС на світовій арені.

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Серед завдань, які позначені у пріоритетах Німецького головування ЄС – сприяння вирішенню конфліктних ситуацій у світі, в тому числі – розв’язанню конфлікту в Україні та навколо неї.

У повідомленні наводяться слова канцлера Німеччини Ангели Меркель з приводу завдань на наступні півроку.

"Це обов'язок, з яким я з надією дивлюся вперед, як і весь уряд Німеччини. Європа потребує нас такою ж мірою, як нам є необхідною Європа – не лише як історична спадщина, яка дісталася нам у подарунок, але як проєкт, який приведе нас у майбутнє", - зауважила Меркель.

"Німеччина хоче бути двигуном та посередником (у переговорах) під час головування в Європейській Раді. Наше завдання буде будувати мости та шукати рішення, які приноситимуть користь всім у Європі", - додав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

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Німеччина, Європейська рада.

Автор:

Телеграф
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