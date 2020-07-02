Скачать
Четвер, 02.07.2020
Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України
Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України
Ткаченко розповів, як боротиметься з російською пропагандою
Ткаченко розповів, як боротиметься з російською пропагандою
Гірник-Спорт підписав півзахисника Гоменко
Гірник-Спорт підписав півзахисника Гоменко
COVID-19: Том Хенкс назвав три речі, які кожен може і має робити
COVID-19: Том Хенкс назвав три речі, які кожен може і має робити

Угорщина не відкриватиме кордон для третіх країн попри рекомендацію ЄС

Угорщина не відкриватиме кордон для третіх країн попри рекомендацію ЄС
19:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не відкриє свій кордон на в’їзд для громадян третіх країн, окрім Сербії. Його слова цитує пресслужба глави угорського уряду.

"Наразі, Угорщина не впускатиме громадян із країн поза Європейського Союзу, окрім Сербії, тому що це буде шкодити інтересам охорони здоров’я угорського народу", - йдеться у повідомленні.

Відповідну заяву прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зроби після обговорення пропозиції ЄС про відкриття своїх кордонів для 14 країн, які не є членами ЄС.

Він також додав, що Будапешт відновить "обов’язковий коридор" для людей, які прямують транзитом через Угорщину.

Як повідомлялося, 1 липня Європейський Союз рекомендував країнам-членам блоку відкрити зовнішні кордони поки що для громадян 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом. Дозвіл на в'їзд пропонувалося надати громадянам Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії.

У світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб. При цьому 6 032 381 особа одужала, 519 050 пацієнтів - померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

"Кордон", Євросоюз, Угорщина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин
03 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
04 Парад планет 4-го липня 2020: поради, як пережити надзвичайне явище
05 Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хомчак: Реформа системи логістики українського війська перебуває на початковому етапі
Хомчак: Реформа системи логістики українського війська перебуває на початковому етапі
Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом
Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом
Укренерго минулого року сплатило до держбюджету понад 4 млрд гривень
Укренерго минулого року сплатило до держбюджету понад 4 млрд гривень
Культовий мультисеріал &quot;Бівіс і Баттхед&quot; отримає &quot;друге дихання&quot;
Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся