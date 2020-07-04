Найстаріший у світі кіт помер у Британії (Фото)

У Великобританії помер мейн-кун Раббл, якого вважали найстарішим у світі котом - йому виповнився 31 рік, що відповідно до людських мірок еквівалентно 150 рокам. Про це повідомляє Daily Mail.

«Найстаріший кіт у світі помер у віці 31 року», - йдеться в повідомленні.

Раббл лише трохи не дожив до свого 32-річчя. Все своє надзвичайно довге котяче життя Раббл прожив зі своєю господинею Мішель Херітедж, в англійському місті Ексетер, столиці графства Девоншир.

Він був подарований господині в травні 1988 року.

Його власниця, 52-річна Мішель Херітедж, розповідає, що кіт практично не мав проблем зі здоров'ям, і помер він від похилого віку. Його неймовірне довголіття вона пояснює тим, що вона ніколи не мала власних дітей, і балувала кота, наче свою дитину.