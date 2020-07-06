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На виборах до парламенту Сербії перемогла прогресивна партія президента

На виборах до парламенту Сербії перемогла прогресивна партія президента
07:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Виборча комісія Сербії в неділю, 5 липня, опублікувала офіційні результати парламентських виборів: абсолютну перемогу на них здобула Сербська прогресивна партія (СПП) президента Олександра Вучича.

Про це повідомляє телеканал РТС.

Згідно з результатами виборів, СПП отримала 60,65% голосів, що дорівнює 188 мандатам з 250 депутатських крісел парламенту. Таким чином, владна партія одержала можливість самостійно сформувати Кабінет міністрів.

Також до парламенту пройшли Соціалістична партія Сербії - 10,38% і 32 депутатські місця, блок СПАС - 3,83% і 11 мандатів.

Всього у виборах брала участь 21 партія, 14 з яких не змогли подолати прохідний поріг у 3%.

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Нагадаємо: вибори в Сербії відбулися 21 червня і стали першим голосуванням в європейській країні з початку пандемії коронавірусу.

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Сербия, Олександр Вучич.

Автор:

Телеграф
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