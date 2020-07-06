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Nord Stream 2: Данія дала дозвіл на завершення будівництва

Nord Stream 2: Данія дала дозвіл на завершення будівництва
15:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Данське енергетичне агентство дозволило компанії Nord Stream 2 AG добудувати газопровід "Північний потік-2" у своїх водах з використанням трубоукладальних кораблів з якірним позиціонуванням. Про це повідомляється на сайті відомства.

Запит щодо внесення змін до отриманого у жовтні минулого року дозволу на будівництво компанія Nord Stream 2 AG подала у червні.

"Внесені зміни означають, що компанія може використовувати трубоукладальні кораблі з якірним позиціонуванням як окремо, так і у поєднанні з судами, оснащеними системою динамічного позиціонування", - йдеться у повідомленні.

В установі підкреслили, що будівництво буде вестися за межами зони, де не можна використовувати судна з якірним позиціонуванням через те, що там затоплені запаси хімічної зброї.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США напередодні включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Меркель не стали коментувати рішення регулятора щодо Nord Stream 2

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

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Все по темі:

РФ, Росія, Nord Stream-2, Данія, Газопровід.

Автор:

Телеграф
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