Німеччина поки не готова відмовитися від масок. З цим погодилися міністри охорони здоров’я 16 федеральних земель Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

«Там, де мінімальна відстань не може бути гарантована в суспільному житті, маски є важливим і незамінним засобом. Отже: в автобусі, в метро або в магазині, обов'язок носити маски повинен залишатися», - заявив у Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт за результатами наради.

Він додав, що особливо важливо це зараз, коли в країні почався сезон відпусток і багато людей подорожують. Неправильно було б відмовлятися від масок, які «так добре служили в боротьбі з пандемією в останні місяці», - зазначив Зайберт.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан також закликав до обережності. «Я розумію нетерплячість і прагнення до нормальності. Але вірус є, він не зник», - сказав Шпан.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 6 липня в ФРН зареєстровано загалом 196 554 випадки коронавірусу, з них 219 за останню добу, померли 9 016 людей, у тому числі 4 за останню добу, одужали понад 182 200.