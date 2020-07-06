Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

Німеччина поки не готова відмовитися від масок

Німеччина поки не готова відмовитися від масок
22:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Німеччина поки не готова відмовитися від масок. З цим погодилися міністри охорони здоров’я 16 федеральних земель Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

«Там, де мінімальна відстань не може бути гарантована в суспільному житті, маски є важливим і незамінним засобом. Отже: в автобусі, в метро або в магазині, обов'язок носити маски повинен залишатися», - заявив у Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт за результатами наради.

Він додав, що особливо важливо це зараз, коли в країні почався сезон відпусток і багато людей подорожують. Неправильно було б відмовлятися від масок, які «так добре служили в боротьбі з пандемією в останні місяці», - зазначив Зайберт.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан також закликав до обережності. «Я розумію нетерплячість і прагнення до нормальності. Але вірус є, він не зник», - сказав Шпан.

Послаблення карантину: Франція дозволила масові заходи до 5 тисяч осіб

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 6 липня в ФРН зареєстровано загалом 196 554 випадки коронавірусу, з них 219 за останню добу, померли 9 016 людей, у тому числі 4 за останню добу, одужали понад 182 200.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Маски, Німеччина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
02 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся