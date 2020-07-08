Варшава назвала чотири пріоритети головування у Вишеградській групі

Польща назвала чотири пріоритети Польського головування у Вишеградській групі (V4) на найближчий рік. Про це йшлося під час зустрічі у вівторок глав МЗС країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) у місті Вадовіце на півдні РП.

“Головні цілі Польського головування у V4: сильна V4 у сильній Європі; повернення до нормального ритму життя (у контексті COVID-19); зміцнення внутрішньої єдності V4 і соціальних контактів; сильна у цифровому відношенні Вишеградська група”,- інформує МЗС Польщі.

Гаслом Польського головування у Вишеградській групі є “Повернення нормального стану справ” (Back on track).

Як зауважив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на пресконференції після зустрічі міністрів: важливо, аби Вишеградська група й надалі залишалася ефективним речником інтересів країн регіону Центральної Європи. Він додав, що в лютому 2021 року Вишеградська група відзначатиме 30-річний ювілей з дня створення, і це буде хорошою нагодою підсумувати її роботу.

Під час зустрічі глави МЗС країн Вишеграду обговорили плани Німецького головування в ЄС, політику розширення у контексті ситуації на Балканах, східне сусідство ЄС, економічну дипломатію країн, трансатлантичні відносини і відносити ЄС-Китай.

Польща головуватиме у Вишеградській групі з 1 липня цього року по 30 червня 2021 року.