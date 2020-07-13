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Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі

Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі
10:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів. Такі дані виборчкому Польщі (PKW) оголосив голова комісії Сильвестр Марсініак на пресконференції у понеділок.

Так, PKW надала інформацію про часткові, неофіційні результати голосування - на основі даних обробки 99,97 відсотка бюлетенів, за результатами чого Анджей Дуда був підтриманий 51,21 відсотка виборців, Рафал Тшасковський - 48,79 відсотка.

Комісія ще не отримала протоколи з п'яти виборчих дільниць, але, як зазначив на прес-конференції в понеділок вранці представник комісії, кількість підрахованих голосів суттєво не вплине на остаточний результат. Явка на виборах у неділю була рекордною для сучасної Польщі і склала 68,12%.

Вибори у Польщі: Дуда набрав більше голосів, ніж показували екзит-поли

Нагадаємо, за даними екзитполу, на виборах президента Польщі з незначним відривом лідирує Дуда.

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Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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