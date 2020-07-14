День взяття Бастилії у Франції почався з протестів

Нагадаємо, щорічно 14 липня французи відзначають День взяття Бастилії. У цей день в 1789 році була взята фортеця-в'язниця Бастилія, в країні почалася Велика французька революція.

Вулиці Парижа і Ліона затягнув дим від безлічі загорянь. Демонстранти підпалюють автобуси разом з водіями і стріляють. Протестуючі стріляють по машинах з ракетниць.

У Франції сьогодні відзначають головне національне свято. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи: урочистості проходять за зміненим сценарієм. Так, замість Єлисейських Полів традиційний парад відбувся на площі Згоди, крім офіційних осіб, інших глядачів на ньому не було. Гостями огляду стали міністри охорони здоров'я Австрії, Німеччини, Люксембургу та Швейцарії. Ці держави брали в своїх шпиталях заражених коронавірусом французів, коли в лікарнях республіки не вистачало місць.

Військову частину параду відкривала авіація - 52 бойових літаків і 18 вертольотів. Слідом пройшли військовослужбовці 33 підрозділу сухопутних сил, в тому числі окремого медичного полку. Увечері в Парижі відбудеться урочистий салют. На відміну від багатьох регіонів республіки, в столиці від феєрверку вирішили не відмовлятися, але на головні майданчики - Ейфелеву вежу і на площу Трокадеро - глядачів не пустять.

Як повідомлялося, в минулому році свято збіглося з масштабними протестами "жовтих жилетів". В Парижі в цей день правоохоронці затримали 152 людини.