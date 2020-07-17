У Нідерландах вшанували шосту річницю трагедії MH17

У Нідерландах, біля меморіального комплексу жертв трагедії, недалеко від аеропорту Схіпхол, відбулась церемонія пам'яті жертв катастрофи рейса MH17, збитого над Донбасом в 2014 році. Через заходи безпеки, що введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, меморіал і церемонію змогло відвідати значно менше людей, ніж роками раніше.

Так, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до родичів жертв у відеозверненні. Він говорив про катастрофу, яка відчувається так, ніби сталася вчора, і вказав на важливість церемонії пам'яті. На жаль, реалізація цього року відрізняється через коронавірус, зазначив він.

"Але я переконаний: це не зменшує зв'язку. І робить хвилину мовчання ще більш потужною. Бо саме в строгості цієї церемонії ми добираємося до суті. І імена ваших втрачених близьких звучать голосніше, ніж будь-коли", - сказав Рютте.

Пізніше зачитали імена жертв катастрофи, після чого послідувала хвилина мовчання.

Катастрофа рейсу MH17 стала найбільшою (за кількістю загиблих) в історії авіації з 11 вересня 2001 року, увійшла в десятку найбільших авіакатастроф за всю історію і стала найбільшою авіакатастрофою на пострадянському просторі

Окрему заяву про річницю трагедії зробив в Twitter міністр закордонних справ Королівства Стеф Блок.

"Сьогодні ми згадуємо падіння літака MH17 шість років тому. 298 людей 17 різних національностей загинули під час цієї трагічної події. Ми висловлюємо глибоке співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких", - написав міністр.

Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години і 49 хвилин після зльоту був вражений ракетою серії 9М38, випущеної з зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", і зруйнувався. Частини літака впали в районі населених пунктів Грабово, Розсипне, Петропавлівка (Донецька область, Україна). Загинули всі, хто знаходився на його борту 298 чоловік - 283 пасажира і 15 членів екіпажу.

Приблизно о 16:20 за місцевим часом (13:20 UTC) літак був збитий ракетою серії 9М38, випущеної з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Бойова частина ракети вибухнула зліва від літака безпосередньо біля кабіни пілотів. В результаті поразки літака і подальшої вибухової хвилі літак почав руйнуватися в повітрі - кабіна пілотів і половина салону бізнес-класу відірвалися майже відразу і впали на землю, а частина, що залишилася літака пролетіла ще близько 8,5 кілометрів в східному напрямку; елементи верхньої частини літака були зірвані зустрічними потоками повітря, швидкість яких досягала 900 км /г. Кінцівки обох крил відірвалися, задня частина фюзеляжу тріснула і це призвело до відриву хвостової частини літака від центральної.

Лайнер упав на землю в районі села Грабово Донецької області (неподалік від міста Торез). Уламки літака були розкидані на території, що перевищує 15 км. Зона пошукових робіт на сході Донецької області, на кордоні з Луганською областю, склала більше 34 км, куди увійшли населені пункти Московське, Розсипне, Грабово та Стрюкове, а також Грабовське водосховище.