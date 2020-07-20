Скачать
Понеділок, 20.07.2020
Путін прибув в окупований Крим
Путін прибув в окупований Крим
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців (Фото)
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією
Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

У Франції вивчають "чорні скриньки" збитого літака МАУ Тегеран-Київ

У Франції вивчають "чорні скриньки" збитого літака МАУ Тегеран-Київ
13:16 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.

Літак МАУ Boeing 737. Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран офіційно передало BEA - FDR і CVR.

У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем, а саме: проводити його візуальний огляд, надання оцінки побаченому та відкриття пристрою.

Як зазначили у відомстві, в роботі з розшифровки самописця візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Boeing 737, PS752, Тегеран-Київ, Міжнародні авіалінії України.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода чорниці для організму
02 Джемілєв: Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму
03 В Азербайджані подовженні суворі карантинні заходи
04 Короля Саудівської Аравії госпіталізували
05 20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
ВР на канікулах ще раз може зібратись позачергово
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань &quot;Кавказ-2020&quot;&quot;
РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових для навчань "Кавказ-2020""
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
Синоптики: в Україні + 32° тепла, місцями дощі
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
20 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся