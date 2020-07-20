У Франції вивчають "чорні скриньки" збитого літака МАУ Тегеран-Київ

Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.

Літак МАУ Boeing 737. Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран офіційно передало BEA - FDR і CVR.

У BEA додали, що у цей час вже почали проводити технічні роботи над мовним самописцем, а саме: проводити його візуальний огляд, надання оцінки побаченому та відкриття пристрою.

Як зазначили у відомстві, в роботі з розшифровки самописця візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.