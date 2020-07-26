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Біженець з Руанди зізнався у підпалі середньовічного собору у Нанті

Біженець з Руанди зізнався у підпалі середньовічного собору у Нанті
15:15 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Доброволець з Руанди, який працював у соборі у французькому місті Нант, зізнався, що підпалив собор.

Чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі Нантського собору (Франція), взяв на себе провину за пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

Зазначається, що палій собору працював там волонтером. Це 39-річний біженець з Руанди.

Чоловік зізнався, що здійснив підпали в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита. Мотиви цього вчинку незрозумілі.

Підозрюваному висунули звинувачення у зруйнуванні і пошкодженні вогнем, помістивши його під варту.

Нагадаємо, вранці 18 липня у Французькому місті Нант виникла пожежа в соборі святих Петра і Павла. Це один з найбільших католицьких кафедральних соборів країни, який є національним надбанням Франції (від 1866 року). Увечері того ж дня пожежа в соборі вдалося загасити. Вогонь знищив орган і значну частину оздоблення храму. Також порушена міцність будівлі.

Керівник пожежної охорони Лоран Ферлі заявив, що пожежа не така велика, як та, що сталася у соборі Нотр-Дам у квітні 2019 року, й збитки, відповідно, не такі значні.

39-річного біженця, спочатку затримали для допиту, але потім звільнили без висунення звинувачення. Він мав закрити двері собору в день пожежі.

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Все по темі:

Руанда, Нант, Підпал, Біженець, Нантський собор.

Автор:

Телеграф
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