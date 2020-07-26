Українці отримали 270 тисяч польських віз

У першому півріччі цього року польські консульські установи видали громадянам України 270 тис. 360 віз - це на 44,2% менше, ніж за аналогічний період 2019-го (484 тис. 377).

Як зазначається, Польща видала громадянам України 269 тис. 875 національних віз (типу D), що на 44% менше, ніж у першому півріччі 2019 року. Крім того, українці отримали 485 шенгенських віз (типу С), це на 77% менше, ніж роком раніше (2112).

Різке падіння видачі віз спостерігалося у другому кварталі, коли через локдаун у зв’язку з пандемією COVID-19 з 16 березня до 4 травня не працювали польські консульства та візові центри в Україні. На початку травня вони почали частково приймати анкети на видачу робочих віз для осіб, які прямували до Польщі на роботу в аграрному секторі та садівництві.

Загалом більшість українців, які зараз перетинають кордон на підставі робочих віз чи карт перебування, мусять проходити в Польщі 14-денний карантин. Його пом’якшений варіант можливий в аграрному секторі та садівництві, де допускається виконання робіт вже з першого дня після прибуття до Польщі, але з обмеженням у пересуванні поза місцями праці та мешкання.

Українці також мають змогу здати тест на коронавірус на 10-й день перебування на карантині й отримати його результат наступного дня. Осіб, у яких підтверджено негативний результат, звільняють від подальшого карантину.

Станом на кінець 2019 року у Польщі перебували понад 1,3 млн громадян України.

За інформацією управління з питань іноземців Польщі, станом на кінець першого півріччя 2020 року 237 тис. громадян України мали документи на тимчасове чи постійне проживання в країні.