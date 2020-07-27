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В Туреччині проводять антитерористичну операцію

В Туреччині проводять антитерористичну операцію
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
МВС Туреччини оголосив у понеділок про початок антитерористичної операції Yıldırım-3 Ağrı Dağı на сході країни. Операція проводиться на території відразу трьох провінцій країни - Агри, Ігдир і Карс, за участю 1170 співробітників спецназу поліції і жандармерії. Метою операції є виявленням і знищення терористів РПК в на сході країни.

Мета операції - повністю усунути сепаратистську терористичну організацію (Робітничу партію Курдистану) з порядку денного країни та нейтралізувати терористів, які є в регіоні.

У операції бере участь 86 оперативних груп, загалом 1170 співробітників зі складу спецпідрозділів жандармерії та поліції.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що з 1984 року, коли бойовики РКК вперше здійснили кривавий злочин в Туреччині і до березня 2020 року, від рук цієї кривавої організації загинули 7500 співробітників сил безпеки Туреччини і 6800 мирних жителів.

США і Європейський союз внесли PПK в списки терористичних організацій. Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, терористична організація PПK з липня 2015 року відновила збройні напади.

Як відомо, у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку та розпочали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робітничої партії Курдистану на півночі цієї країни.

У Сирії терористи PПK прикриваються назвами PYD і YPG, а в останні два роки називають себе «Сирійськими демократичними силами». В Ірані PПK діє як «Партія вільного життя Курдистану» (PJAK).

Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робітничої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК у травні 2014 року.

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Все по темі:

Туреччина, Антитерористична операція, Yıldırım-3 Ağrı Dağı, Робоча партія Курдистану.

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Телеграф
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