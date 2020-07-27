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Понеділок, 27.07.2020
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
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В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу

В Італії анонсували старт продажів вакцини від коронавірусу
20:08 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Італійські вчені повідомили про те, що виробництво першої вакцини від коронавируса почнеться у вересні цього року. а у вільний продаж препарат надійде вже в січні 2021. Зараз над вакциною під назвою ChAdOx1 спільно працюють британські та італійські фахівці.

Вакцина ChAdOx1 яку розробили проти коронавірусу SARS-CoV-2, може надійти в продаж вже в січні 2021 року.

Як повідомляє Naked Science, про це в інтерв'ю газеті Libero повідомив директор дослідницького центру Irbm of Pomezia П'єро Ді Лоренцо.

Вакцину розробили науковці з Дженнерівського інституту при Оксфордському університеті, випробування проходили у співпраці з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca та італійським центром Irbm of Pomezia.

Зазначається, що ChAdOx1 створена на основі аденовірусу шимпанзе, що містить повнорозмірний структурний поверхневий глікопротеїн (S-білок) SARS-CoV-2 з лідерної послідовності активатора плазміногену. Наразі вона знаходиться на третьому етапі клінічних тестів, в яких беруть участь близько 10 тисяч людей.

Закінчення досліджень намічено на вересень, до них також залучать 30 тисяч осіб в США, дві тисячі жителів Південної Африки та п'ять тисяч бразильців. Як зазначив Ді Лоренцо, спочатку організовують вакцинацію людей, які входять до групи найбільшого ризику заразитися коронавірусом.

Вчені провели випробування на мишах і з'ясували, що вакцина містить антитіла, які впливають на клітини людини, не даючи вірусу заражати людей. За інформацією Аурісіккіо, випробування на людях очікуються восени.

Згідно з попередніми домовленостями, ChAdOx1 спершу з'явиться в Італії та Великій Британії, Нідерландах, Франції та Німеччині. Сполучене Королівство, за даними BBC, вже замовило близько 100 мільйонів доз вакцини. При цьому керівник Irbm of Pomezia впевнений, що вакцинація піде швидкими темпами, тож протягом 12 місяців «планета буде захищена». Комерційна ціна препарату складе близько двох-трьох євро.

Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод

Раніше фахівець з інфекційних захворювань I-U Health Мері Кей Фостер висловила думку, що коронавірус (COVID-19) може стати сезонним як грип і людям доведеться проходити повторну вакцинацію щороку.

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Все по темі:

Италия, Вакцина, SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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