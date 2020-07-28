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ЄС ще два тижні не відкриватиме кордони

ЄС ще два тижні не відкриватиме кордони
11:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Європейський Союз щонайменше ще два тижні не відкриватиме кордони через збільшення випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).

Європейський Союз готовий залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, впродовж щонайменше ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.

Водночас у ЄС схиляються до скорочення списку з 13 держав, зокрема, до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких наразі дозволено приїжджати в країни блоку.

До "білого" списку наразі входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

Жодної нової країни до списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів ЄС на зустрічі в середу, 28 липня.

Як відомо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом в кожній країні.

Деякі країни ЄС, що відкрились для "безпечних" держав, пізніше вирішили скасувати своє рішення. 

Бельгія взагалі заявила, що поки що не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку ЄС.

Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Станом на початок липня 2020 року українські туристи можуть вільно подорожувати в 23 країни світу і в емірат Дубай. При цьому все ще немає конкретної інформації, чи зможуть громадяни України подорожувати як туристи в інші країни світу в найближчі місяці. Українська влада окреслює лише приблизні терміни, підкреслюючи, що остаточне рішення буде залежати від результатів двосторонніх переговорів.

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ЄС, "Кордон", Європа.

Автор:

Телеграф
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