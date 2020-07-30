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У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття

У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття
16:23 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Падіння ВВП Німеччини в другому кварталі перевищило 10 відсотків, що є найгіршим показником за півстоліття.

Такі дані оприлюднила 30 липня статистична служба ФРН Destatis.

Так, валовий внутрішній продукт Німеччини скоротився у квітні-червні на 10,1% у порівнянні з першими трьома місяцями року і на 11,7% у порівнянні з другим кварталом попереднього року.

«Це найбільш різке падіння від початку щоквартальних підрахунків ВВП Німеччини в 1970 році», - констатують у статистичній службі.

Скоротилося як виробництво, так і експорт з імпортом товарів та послуг.

Економісти прогнозують, що німецька економіка зможе повернутися на докризовий рівень не раніше початку наступного року.

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Экономика, ВВП, Німеччина.

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Телеграф
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