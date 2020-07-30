У Німеччині найбільше падіння економіки за пів століття

Такі дані оприлюднила 30 липня статистична служба ФРН Destatis.
Так, валовий внутрішній продукт Німеччини скоротився у квітні-червні на 10,1% у порівнянні з першими трьома місяцями року і на 11,7% у порівнянні з другим кварталом попереднього року.
«Це найбільш різке падіння від початку щоквартальних підрахунків ВВП Німеччини в 1970 році», - констатують у статистичній службі.
Скоротилося як виробництво, так і експорт з імпортом товарів та послуг.
Економісти прогнозують, що німецька економіка зможе повернутися на докризовий рівень не раніше початку наступного року.