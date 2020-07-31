Скачать
Субота, 01.08.2020
Нові правила адаптивного карантину в Україні, які почнуть діяти відзавтра
Нові правила адаптивного карантину в Україні, які почнуть діяти відзавтра
Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19
Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19
Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
Як виростити впевнену в собі дитину
Як виростити впевнену в собі дитину

У Європі панує екстремальна спека

У Європі панує екстремальна спека
16:50 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство.

У низці країн Європи зафіксована рекордна спека - стовпчики термометрів піднялися значно вище 30 градусів за Цельсієм. Так, у Бельгії та Нідерландах, де спека у середу, 24 квітня, досягла свого піку, це вплинуло на рух транспорту та призвело до збільшення кількості потопельників.

Зокрема, у бельгійському містечку Клейне-Брогель зареєстрували температуру в 38,9 градуса за Цельсієм, це побило температурний рекорд 1947 року. У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 38,8 градуса, що побило 75-річний рекорд. Напередодні ж у французькому винному регіоні Бордо зафіксували рекордну температуру 41,2 градуса. У Парижі найбільшу спеку прогнозують на четвер - до 40,4 градуса за Цельсієм.

 

Також синоптики у Великобританії прогнозують на четвер 38,5 градуса, що може побити рекорд 2004 року. У багатьох регіонах Німеччини в середу так само зафіксовані температури вище 30 градусів, а на четвер синоптики прогнозують від 37 до 40 градусів за Цельсієм.

Помаранчевий рівень тривоги оголошений у французьких департаментах Рона та Ізер, де денні температури локально можуть зайти за сорокаградусну позначку за шкалою Цельсія.

 

На півдні Франції велосипедисти під час велогонки в Тур-де-Франс змушені були їхати маршрутом за температури понад 30 градусів. У Нідерландах же через спеку фермери навіть залишали своїх корів ночувати на вулиці, а в місті Мідделхарніс сотні поросят загинули, коли в приміщенні зламався вентилятор.

Крім того, у Великобританії та Франції через вкрай високі температури сповільнили рух поїзди. Пасажирів навіть закликають за можливості відкласти свої поїздки.

У сусідній Іспанії температура ще вища, у Більбао очікується більше 42 за Цельсієм вдень, у Мадриді - на два градуси прохолодніше.

Північно-європейські країни також переживають рекордно теплі дні разом з іншим континентом.

У Норвегії 27 липня температура досягла рекорду 1970 року. Температура в Лаксфорсі на півночі країни становила 35,6 градуса за Цельсієм.

Норвезький метеорологічний інститут зафіксував так звані «тропічні ночі» в 20 різних локаціях на півдні країни. Це означає, що температура протягом всієї ночі не опускалася нижче 20 градусів тепла.

У сусідній Швеції спека в маленькому місті Маркусвінса на крайній півночі досягла 34,8 градуси. Це найвища температура на далекій півночі з 1945 року і третя з усіх зафіксованих.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Європа, Спека.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Як розпізнати рак грудей
02 31 липня вийшов другий сезон "Академія Амбрелла"
03 Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
04 Apple стала найдорожчою компанією світу
05 Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
НБУ: Подали звітність 84% із 1809 небанківських фінустанов
НБУ: Подали звітність 84% із 1809 небанківських фінустанов
У київських школах день починатимуть з Гімну України
У київських школах день починатимуть з Гімну України
Нацбанк: Економіка України цьогоріч скоротиться на 6%
Нацбанк: Економіка України цьогоріч скоротиться на 6%
Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся