У Європі панує екстремальна спека

У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство.

У низці країн Європи зафіксована рекордна спека - стовпчики термометрів піднялися значно вище 30 градусів за Цельсієм. Так, у Бельгії та Нідерландах, де спека у середу, 24 квітня, досягла свого піку, це вплинуло на рух транспорту та призвело до збільшення кількості потопельників.

Зокрема, у бельгійському містечку Клейне-Брогель зареєстрували температуру в 38,9 градуса за Цельсієм, це побило температурний рекорд 1947 року. У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 38,8 градуса, що побило 75-річний рекорд. Напередодні ж у французькому винному регіоні Бордо зафіксували рекордну температуру 41,2 градуса. У Парижі найбільшу спеку прогнозують на четвер - до 40,4 градуса за Цельсієм.

We are in a relentless Arctic #heatwave - Siberia is literally on fire right now and it's set to continue. Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be... [THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020

Також синоптики у Великобританії прогнозують на четвер 38,5 градуса, що може побити рекорд 2004 року. У багатьох регіонах Німеччини в середу так само зафіксовані температури вище 30 градусів, а на четвер синоптики прогнозують від 37 до 40 градусів за Цельсієм.

Помаранчевий рівень тривоги оголошений у французьких департаментах Рона та Ізер, де денні температури локально можуть зайти за сорокаградусну позначку за шкалою Цельсія.

Une vague de chaleur se mettra en place dès Mardi avec >30°C sur une grande partie de la France. >35°C au Sud-Ouest et en vallée du Rhône. Suivez l'évolution sur https://t.co/bh5Jo9X6Kk#heatwave #France #wesley #COVID19 pic.twitter.com/sCH3MSwWI6 — Temps-Dance (@Temps_Dance_) June 19, 2020

На півдні Франції велосипедисти під час велогонки в Тур-де-Франс змушені були їхати маршрутом за температури понад 30 градусів. У Нідерландах же через спеку фермери навіть залишали своїх корів ночувати на вулиці, а в місті Мідделхарніс сотні поросят загинули, коли в приміщенні зламався вентилятор.

Крім того, у Великобританії та Франції через вкрай високі температури сповільнили рух поїзди. Пасажирів навіть закликають за можливості відкласти свої поїздки.

У сусідній Іспанії температура ще вища, у Більбао очікується більше 42 за Цельсієм вдень, у Мадриді - на два градуси прохолодніше.

Північно-європейські країни також переживають рекордно теплі дні разом з іншим континентом.

У Норвегії 27 липня температура досягла рекорду 1970 року. Температура в Лаксфорсі на півночі країни становила 35,6 градуса за Цельсієм.

Норвезький метеорологічний інститут зафіксував так звані «тропічні ночі» в 20 різних локаціях на півдні країни. Це означає, що температура протягом всієї ночі не опускалася нижче 20 градусів тепла.

У сусідній Швеції спека в маленькому місті Маркусвінса на крайній півночі досягла 34,8 градуси. Це найвища температура на далекій півночі з 1945 року і третя з усіх зафіксованих.